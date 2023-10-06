НАТО проведет учения на восточном фланге в 2024 году

Североатлантический альянс проведет учения с задействованием десятков тысяч военнослужащих, на них отработают защиту восточного фланга блока, заявил 6 октября в интервью агентству PAP глава военного комитета альянса Роб Бауэр.
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