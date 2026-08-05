Росатом подтвердил героизм сотрудников Запорожской АЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о ежедневных подвигах сотрудников Запорожской АЭС. В июле украинскими военными были убиты главный инженер станции Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов, награжденные посмертно за храбрость.
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