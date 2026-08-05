Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Росатом подтвердил героизм сотрудников Запорожской АЭС

Росатом подтвердил героизм сотрудников Запорожской АЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о ежедневных подвигах сотрудников Запорожской АЭС. В июле украинскими военными были убиты главный инженер станции Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов, награжденные посмертно за храбрость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии