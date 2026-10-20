С начала года в районе Коммунарка появилось уже пять объектов образования. Среди них — детский сад «Жемчужина» на 150 воспитанников.
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