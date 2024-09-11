В Челябинске троллейбусный маршрут изменили после модернизации сети

В Челябинске изменилась трасса движения троллейбуса №7. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», завершена модернизация контактной сети на Свердловском тракте в областном центре.
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