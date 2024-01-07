Артамонов устроил поквартирный обход домов в Климовске после аварии в котельной

Котельная, расположенная на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ», начала работать на резервном котле, теплоресурс подается также в новые дома, поэтому температурный режим иногда начинает падать.
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