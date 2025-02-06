Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Индия будет снижать пошлины по мере улучшения производства в стране

Индия будет снижать пошлины по мере улучшения производства в стране

Индия продолжит снижать тарифы и постепенно отменять дополнительные пошлины на импорт по мере улучшения внутреннего производства, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления одного из высокопоставленных чиновников министерства финансов страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх