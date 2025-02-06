Индия будет снижать пошлины по мере улучшения производства в стране

Индия продолжит снижать тарифы и постепенно отменять дополнительные пошлины на импорт по мере улучшения внутреннего производства, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления одного из высокопоставленных чиновников министерства финансов страны.
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