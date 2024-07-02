Около 100 человек приняло участие в межрегиональных сборах «Сила! Мужество! Отвага!» в городском округе Кулебаки

На территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области прошли межрегиональные сборы военно-патриотических клубов под названием «Сила! Мужество! Отвага!», приуроченные к открытию военно-патриотического центра «Дружина».
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