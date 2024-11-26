Любовь придумали русские - чтобы не платить. А кто придумал дружбонародность?

Владимир Балаев

Вывод довольно ясен, дружба народов возможна только при социалистической системе. Стоило только разрушить её, сразу же вылезла вся фашистская нечисть и национальная гопота! Так что добрый русский народ не забудет, как пинали головы азербайджанцы, резали наших граждан таджики (причём не только русских), и как киргизы изгоняли всех кто не киргиз. У нас на севере работала пара русских уроженцев Фрунзе. Когда вышли на пенсию, поехали на Родину доживать, туда где родились, детей у них не было. От родителей остался дом с садом. Не успели они обустроиться, как вечером пришли киргизы и заявили, если утром стариков тут застанут, под этими яблонями и закопают... Пришлось им срочно уезжать в ночь с двумя чемоданами, обратно - на севере народ дружный, поддержал вернувшихся ветеранов, так тут и доживали.