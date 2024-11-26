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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Слов не хватает, Песков заявляет не скрывая, будем и дальше пускать этих нелюдей, Путину докладывают, поднимем стоимо...Любовь придумали ...
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    Вывод довольно ясен, дружба народов возможна только при социалистической системе.  Стоило только разрушить её, сразу ...Любовь придумали ...

Любовь придумали русские - чтобы не платить. А кто придумал дружбонародность?

Любовь придумали русские - чтобы не платить. А кто придумал дружбонародность?

А где та самая дружба? С высоких трибун про Азербайджан и азербайджанцев было сказано:"В основе отношений двух стран лежат.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Нечем больше заняться?
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1 час.
Владимир Балаев
Вывод довольно ясен, дружба народов возможна только при социалистической системе.  Стоило только разрушить её, сразу же вылезла вся фашистская нечисть и национальная гопота!  Так что добрый русский народ не забудет, как пинали головы азербайджанцы, резали наших граждан таджики (причём не только русских), и как киргизы изгоняли всех кто не киргиз.  У нас на севере работала пара русских уроженцев Фрунзе. Когда вышли на пенсию, поехали на Родину доживать, туда где родились, детей у них не было. От родителей остался дом с садом.  Не успели они обустроиться, как вечером пришли киргизы и заявили, если утром стариков тут застанут, под этими яблонями и закопают...  Пришлось им срочно уезжать в ночь с двумя чемоданами, обратно - на севере народ дружный, поддержал вернувшихся ветеранов, так тут и доживали.
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52 мин.
РР
Русский Россиянин
Слов не хватает, Песков заявляет не скрывая, будем и дальше пускать этих нелюдей, Путину докладывают, поднимем стоимость патентов для мигрантов и покроем бюджет страны, и он кивает, соглашается. Почему они забыли историю и снова готовят нам геноцид, это же наши руководители, которые обязаны соблюдать конституцию о защите прав и свобод народообразующего населения, а они что творят, почему они занимают такие посты и не несут ответственности, заявляя такие высказывания, для чего толкают страну к революции, они что, обезумели и полностью потеряли рассудок. Пора собирать подписи граждан и отправлять лобирантов нелюдей в отставку. Нарушения на лицо, у нас закон уже не работает ?!
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9 мин.

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