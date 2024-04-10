Россиян предупредили о резком росте цен на любимое лакомство

Уже к середине года стоимость шоколада в мире резко вырастет на фоне дефицита какао. Об этом заявил руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов на XVIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора».
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