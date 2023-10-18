Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 18 октября

Банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки. Об этом РБК. Издание отмечает, что банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности – ситуации, когда долг кредитных организаций перед Центробанком превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ.