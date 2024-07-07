Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Маск заявил, что в США фактически нет президента

Маск заявил, что в США фактически нет президента

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в США фактически нет президента. Он написал об этом в соцсети Х, комментируя статью The New York Times под названием «Правда ли Америке нужен президент?».

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