Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в США фактически нет президента. Он написал об этом в соцсети Х, комментируя статью The New York Times под названием «Правда ли Америке нужен президент?».
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