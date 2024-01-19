Почти 1,8 малышей родилось в Уссурийске в 2023 году

Почти 16 тысяч малышей родилось в 2023 году в Приморье. Из них 1793 — в Уссурийске. Такую информацию передал краевой департамент записи актов гражданского состояния, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
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