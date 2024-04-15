Пожарный на себе вытащил служебную машину из гаража

Сержант из Симферополя переместил полностью заправленную почти 20-тонную машину на 10 метров. Крымчанин решил присоединиться к челленджу, посвященному 375-й годовщине пожарной охраны – спасатели разных регионов демонстрируют силу и выносливость.
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