Еврокомиссия обяжет Apple играть по-честному. iOS должна быть открыта для конкурентов

Закон о цифровых рынках (DMA) вынуждает Apple пересмотреть политику доступа к своим платформам\u000D\u000AЕвропейская комиссия начала процесс, который может изменить подход Apple к работе с операционными системами iOS и iPadOS, требуя предоставления равного доступа конкурентам к ключевым элементам экосистемы компании.
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