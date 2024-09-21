Еврокомиссия обяжет Apple играть по-честному. iOS должна быть открыта для конкурентов

Закон о цифровых рынках (DMA) вынуждает Apple пересмотреть политику доступа к своим платформам\u000D\u000AЕвропейская комиссия начала процесс, который может изменить подход Apple к работе с операционными системами iOS и iPadOS, требуя предоставления равного доступа конкурентам к ключевым элементам экосистемы компании.