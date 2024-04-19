Хирург Дикарев, пришивший ребенку откушенную псом часть лица, возобновит работу

Хирург Алексей Дикарев, уволенный из медицинской вуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки, откушенные собакой, заявил, что возобновит работу в КубГМУ.
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