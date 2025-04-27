«За сеанс человек платит своей бессмертной душой»: батюшка о парапсихологах и гадалках

Почему опасно обращаться к энергопрактикам и экстрасенсам? Как Церковь относится к тарологам, парапсихологам и гадалкам? Можно ли священнику работать психологом? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил иерей Александр Ермолин.