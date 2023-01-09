Spiegel: ФРГ поставит на Украину БМП Marder, изъяв боевые машины у своей армии

Чтобы выполнить свое обещание поставить Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, Министерство обороны ФРГ вынуждено изымет их из запасов собственной армии.
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