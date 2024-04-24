СМИ: агент СБУ до покушения на Прозорова была в британском Херефорде

Скриншот видео Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года побывала в британском городе Херефорде, заявляет РИА Новости, ссылаясь на проанализированные данные из социальных сетей Хрестины и ее родственников.