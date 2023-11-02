На Алтае сразу после самой холодной ночи будет маленькое приятное потепление

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие четыре дня В Алтайском крае до конца недели и в начале следующей сохранится неустойчивая погода, связанная с активным перемещением через районы Западной Сибири циклонов и атмосферных фронтов, рассказала amic.
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