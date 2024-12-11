Телеграм-бот и онлайн-сервис подскажут даты проверок газового оборудования в Савеловском

Москвичи могут узнать точную дату визита сотрудника Мосгаза для проведения планового техобслуживания газового оборудования в жилых домах в 2025 году в специальном сервисе на сайте или с помощью телеграм-бота.
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