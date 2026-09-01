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Царьград

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Жапаров увековечил ШОС, назвав горную вершину в честь организации

Жапаров увековечил ШОС, назвав горную вершину в честь организации

Президент Киргизии Садыр Жапаров присвоил безымянной горной вершине в природном парке "Ала-Арча" имя "Пик Шанхайской организации сотрудничества" в честь 25-летия этой международной организации.

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