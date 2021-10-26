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Депутат Госдумы прокомментировала решение установить «антиковидные» блокпосты на въезде в Севастополь

Депутат Госдумы прокомментировала решение установить «антиковидные» блокпосты на въезде в Севастополь

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Татьяна Лобач прокомментировала решение губернатора Развожаева о создании блокпостов на въезде в город-герой.

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