РИА Новости: за предпринимательство на дому положен штраф

Россиянам грозят штрафы за осуществление предпринимательской деятельности на дому. Как сообщила РИА Новости партнёр бюро BGMP Евгения Пешкова, закон позволяет работать в жилом помещении, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы, а также не создаёт дискомфорт для соседей в виде шума, запахов, повышенной нагрузки на инженерные сети, электро- и водоснабжение.