Туск назвал идиотами поляков, радующихся успеху АдГ в Германии

Премьер обрушился с критикой на сторонников "Конфедерации" и "Права и справедливости".Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, положительно оценивших итоги голосования за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония-Анхальт.
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