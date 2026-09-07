Туск назвал идиотами поляков, радующихся успеху АдГ в Германии

Премьер обрушился с критикой на сторонников "Конфедерации" и "Права и справедливости".Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, положительно оценивших итоги голосования за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония-Анхальт.