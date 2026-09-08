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Татар-информ

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«Я и подумать не могла»: Мао Симада удивилась встрече с россиянками

«Я и подумать не могла»: Мао Симада удивилась встрече с россиянками

Фото: fsrussia.ru Четырехкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада одержала победу на домашнем турнире Kinoshita Group Cup в Токио, но самое громкое заявление она сделала уже после проката.

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