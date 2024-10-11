Заммэра Москвы Ефимов: в Академическом районе столицы построят школу

В Академическом районе столицы появится новая образовательная школа. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для её строительства.
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