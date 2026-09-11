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Ученый назвал правильные способы очистки смартфона от микробов без вреда для экрана

Ученый назвал правильные способы очистки смартфона от микробов без вреда для экрана

Неправильная дезинфекция способна повредить экран и сократить срок службы устройства Для дезинфекции смартфона следует применять изопропиловый спирт и мягкую неабразивную ткань.

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