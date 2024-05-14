В Уссурийске Приморского края полицейские и общественники подвели итоги творческого конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В Уссурийске Приморского края подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Мероприятие проводится с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.
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