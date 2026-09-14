Отели Египта повысили цены на зимний туристический сезон

Отели Египта подняли цены на предстоящий зимний сезон на 10–20% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным туроператора PEGAS Touristik, заметнее всего подорожали популярные гостиницы категории 4* и 5* с концепцией «всё включено», которые составляют основной спрос у российских туристов в этом направлении.
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Странно. В том-же Шарм-эль-Шейхе уже в декабре ловить нечего, если конечно, не напиваться в баре, не набивать брюхо по ол инклюзив, и не плясать с аниматорами.