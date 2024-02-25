NYT: США развернули 12 секретных объектов у границы Украины с Россией

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. За восемь лет Соединенные Штаты при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на Украине вблизи российской границы, превратив постсоветскую республику в важнейший разведывательный плацдарм.
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