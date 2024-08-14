Америка, за что ты так с нами? Мы ж так тебя любим! Реально. Может быть, это не так заметно тебе с первого взгляда, но, поверь, - это правда.
Омерика, пошто ж ты с нами так?
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Что за бред с подтекстом???
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5 час.
Андрей Бедный
Вы или крестик снимите или трусы наденьте ))) То орете что Советы отбирали еду чтобы продавать и покупать заводы (как раз в 20-е. А пиндостан вытащили из кризиса открыв рынок вообще в 30-е и не бесплатно, а кучей золота. Собственно пиндосы как были торгашами так и остались и все свои кризисы всегда преодолевали за счет создания проблем в других странах и поставками туда излишков своих товаров и выкачивания из них ресурсов.
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2 час.
Ингерман Ланская
деточка, не рассказывай бабушке сказки ,тем более савейские примитивные...
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35 мин.
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