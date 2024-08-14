Омерика, пошто ж ты с нами так?

Андрей Бедный

Вы или крестик снимите или трусы наденьте ))) То орете что Советы отбирали еду чтобы продавать и покупать заводы (как раз в 20-е. А пиндостан вытащили из кризиса открыв рынок вообще в 30-е и не бесплатно, а кучей золота. Собственно пиндосы как были торгашами так и остались и все свои кризисы всегда преодолевали за счет создания проблем в других странах и поставками туда излишков своих товаров и выкачивания из них ресурсов.