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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают штурм опорных пунктов условного противника

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают штурм опорных пунктов условного противника

Чтобы быть менее заметными при ведении учебного боя, мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи, естественные и искусственные укрытия на местности.

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