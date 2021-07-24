Шесть человек пострадали из-за выезда кроссовера на тротуар под Анапой

Водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем и выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой, в результате пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.