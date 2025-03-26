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Экс-генерал СБУ Вовк: в присоединении Крыма к России виноват Киев

Экс-генерал СБУ Вовк: в присоединении Крыма к России виноват Киев

Украинские власти виноваты в том, что жители Крыма предпочли войти в состав в России. Об этом в интервью YouTube-каналу InterVizor заявил экс-начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.

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