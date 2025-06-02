В США начали расследование помилования Байденом членов семьи и заключенных

Министерство юстиции Соединенных Штатов получило указание провести расследование в связи с решением бывшего американского лидера Джо Байдена в последние дни правления помиловать членов своей семьи и заключенных.
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