Новый Exeed RX, отставка Infiniti Q50 и Genesis GV90

﻿﻿События в автомобильном мире 18-24.08.2024 То, что вы могли пропустить в подборке Bamper.by Zeekr выпустит кроссовер с двигателем внутреннего сгорания Китайский автопроизводитель, ранее выпускавший только электромобили, решил расширить модельный ряд и поделился со СМИ планами по выпуску своего первого автомобиля с бензиновым двигателем под брендом Zeekr, который появится в продаже в третьем квартале 2025 года.