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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Костылевой о Лютикове: «Старшая группа написала заявление, чтобы его убрали и дали тренера, который будет работать»

Об этом сообщила мама фигуристки Елены Костылевой Ирина. Ранее в интернете появилась информация об увольнении Лютикова.

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