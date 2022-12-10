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Стример из Аргентины разбил окно после выхода сборной его страны в 1/2 чемпионата мира

Аргентинский болельщик разбил окно после победы сборной его страны в 1/4 чемпионата мира по футболу в Катаре.

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