Киев накрывают новые аварийные отключения электроэнергии На днях в Киеве по распоряжению НЭК «Укрэнерго» и энергохолдинга ДТЭК были введены экстренные (аварийные) отключения электричества, а плановые стабилизационные графики (веерные отключения) временно перестали действовать.