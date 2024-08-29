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Что ждет Соболева в «Зените» после провала в «Спартаке»

Что ждет Соболева в «Зените» после провала в «Спартаке»

Долгожданный переход Александра Соболева в «Зенит» все-таки состоялся. Спартаковский форвард был вне игры с первого тура, в котором выдал странный матч в Оренбурге (0:2), после чего был отстранен от занятий с основной командой.

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