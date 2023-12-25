СМИ: Украина взяла на себя ответственность за отравление Красовского

Телеведущий Антон Красовский сообщил о своей госпитализации. Как пишет издание "Страна" со ссылкой на прессу, свою причастность к случившемуся подтвердило Главное управление разведки украинского Минобороны.
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