За безопасность Сбера придется заплатить из своего кошелька россиянам Утренний налет украинских беспилотников на дата-центр Сбера в Балакове наглядно продемонстрировал, что теперь и финансовая инфраструктура России превратилась в приоритетную цель для киевского режима.