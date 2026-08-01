Пенсии в России выросли почти на 4,5 тысячи рублей: данные Социального фонда

Средний размер пенсии в России вырос почти на 4,5 тысячи рублей за два года. По данным Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости, средняя пенсия работающих и неработающих россиян за два года увеличилась на 4 440 рублей.
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