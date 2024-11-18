КНИТУ-КХТИ вошел в тройку лидеров по количеству перспективных российских стартапов

Тридцать два наиболее перспективных студенческих стартапа КНИТУ-КХТИ вошли в рейтинг топ-1000 университетских стартапов 2024 года федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
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