Главное: Премьер Себастьен Лекорню не исключил введения чрезвычайного положения, но пока делает ставку на локальный комендантский час По данным правоохранительных органов, за беспорядки задержаны более 2,4 тысячи человек Министр торговли Серж Папен оценивает, что от погромов могли пострадать не менее 3 тысяч торговых предприятий Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что правительство готово ввести чрезвычайное положение, если ситуация потребует более жёстких мер, но пока, по его словам, достаточно точечных ограничений.