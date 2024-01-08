Последний день зимних каникул - на «Русском Рождестве» в Шуе Успейте увидеть потрясающие световые инсталляции и невероятную иллюминацию, которая создает по-настоящему сказочную атмосферу! До самого вечера продолжится концертная программа.
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