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Иваново

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Последний день зимних каникул - на «Русском Рождестве» в Шуе

Последний день зимних каникул - на «Русском Рождестве» в Шуе

Последний день зимних каникул - на «Русском Рождестве» в Шуе Успейте увидеть потрясающие световые инсталляции и невероятную иллюминацию, которая создает по-настоящему сказочную атмосферу! До самого вечера продолжится концертная программа.

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