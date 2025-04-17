Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кирилл Кабанов: «Началась долгожданная правка миграционной политики»

Кирилл Кабанов: «Началась долгожданная правка миграционной политики»

Кирилл Кабанов: «Началась долгожданная правка миграционной политики» Миграционная система РФ давно требует перестройки под сегодняшние реалии.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
..... Средней Азии...
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11 час.
Владимир Елкин
Только установление визового контроля на границах со Средней Азией, высылка ВСЕХ членов семей мигрантов в их аулы и жесткий контроль за приехавшими &quot;специалистами&quot; спасет Россию! И очень нужно почистить ветви властей от российских депутатов, крышующих всю эту агрессивную мразь, а все социальные расходы на мигрантов производить за счет завезших их в Россию предпринимателей!!
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Один очень известный чиновник сказал как-то: «А они у меня забор красили».&quot;            Посмотрите, что детям этих мигрантов преподавали в их школах на уроках истории.  Они - потомки кипчаков, тюрков, которые владели этими землями от Волги до Сибири и они  имеют право вернуть эти земли себе. Вот и Оренбург, и Томск, и Алтай, оказывается, их исконные земли. И имамы рассказывают им, что пора своё вернуть, ведь  USAID именно за такое учение денежки давал. Вот они приезжают в Россию, там знаний не получили, русским языком не владеют ( следовательно, познавать науку - не их удел), таких затурканых и религией напичканных, легко поднять на любое противоправное деяние, ибо для них главное - раздобыть побольше денег.  И стоит поманить этих &quot;заробитчан&quot; ( ничего Украину не напоминает?) свежей копейкой, как они состряпают ... во всей стране, ибо от Калининграда и до Камчатки расположились их звенья... Кое-кому во власти уже нужно не собственные заборы их красить приглашать, то за этими заборами будут жить их люди...
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7 час.
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