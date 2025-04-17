Кирилл Кабанов: «Началась долгожданная правка миграционной политики»

Только установление визового контроля на границах со Средней Азией, высылка ВСЕХ членов семей мигрантов в их аулы и жесткий контроль за приехавшими "специалистами" спасет Россию! И очень нужно почистить ветви властей от российских депутатов, крышующих всю эту агрессивную мразь, а все социальные расходы на мигрантов производить за счет завезших их в Россию предпринимателей!!

ВМ

Владимир Минаков

"Один очень известный чиновник сказал как-то: «А они у меня забор красили»." Посмотрите, что детям этих мигрантов преподавали в их школах на уроках истории. Они - потомки кипчаков, тюрков, которые владели этими землями от Волги до Сибири и они имеют право вернуть эти земли себе. Вот и Оренбург, и Томск, и Алтай, оказывается, их исконные земли. И имамы рассказывают им, что пора своё вернуть, ведь USAID именно за такое учение денежки давал. Вот они приезжают в Россию, там знаний не получили, русским языком не владеют ( следовательно, познавать науку - не их удел), таких затурканых и религией напичканных, легко поднять на любое противоправное деяние, ибо для них главное - раздобыть побольше денег. И стоит поманить этих "заробитчан" ( ничего Украину не напоминает?) свежей копейкой, как они состряпают ... во всей стране, ибо от Калининграда и до Камчатки расположились их звенья... Кое-кому во власти уже нужно не собственные заборы их красить приглашать, то за этими заборами будут жить их люди...