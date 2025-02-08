Небольшой ликбез для тех, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО

Виктор Гайдуков

Сейчас развелось много придурков, которые не живут своей жизнью, своим внутренним миром. Таким людям некогда, да и не зачем думать, они не умеют переживать и радоваться, они живут на показ. Всё, что случилось, что увидели они не осмысливают, а за чем. Они спешат выложить это на всеобщее обозрение, считая это своей заслугой и удачей, а потом ещё и гордятся этим, как будто сами что-то совершили.