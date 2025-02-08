Театр абсурда
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Театр абсурда

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Небольшой ликбез для тех, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО

Небольшой ликбез для тех, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО

Небольшой ликбез для тех баранов, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО и отсылает фото-видео похвастаться в чат семьи, друзей, дома, школы или сообщества города.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Сейчас развелось много придурков, которые не живут своей жизнью, своим внутренним миром. Таким людям некогда, да и не зачем думать, они не умеют переживать и радоваться, они живут на показ. Всё, что случилось, что увидели они не осмысливают, а за чем. Они спешат выложить это на всеобщее обозрение, считая это своей заслугой и удачей, а потом ещё и гордятся этим, как будто сами что-то совершили.
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18 час.
Андрей
Такие сьемки ничто, по сравнению с тем, что печатается на страницах российского сегмена интернета! Сплошные фейки! И самое страшное, что пипл на эти фейки ведется....
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17 час.
Владимир Елкин
Очень злободневная статья-предупреждение! Но....сегодня я смотрел телеканал &quot;Россия-24&quot;. В целом он мне нравится, но...на всю страну с экрана рассказывать о том, какие новшества вносят наши бойцы на СВО в оснащение техники и подобное!!! Помогаем нашим врагам? Идиотов у нас в стране немеряно!!!
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10 час.
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