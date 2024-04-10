Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Смехотерапия: 15 смешных и жизненных переписок

Смехотерапия: 15 смешных и жизненных переписок

Всем нам известно, что благодаря юмору душевное состояние может улучшиться в разы. Умение посмеяться, даже над самим собой, помогает человеку увидеть и открыть для себя различные стороны жизненных ситуаций и нормализует самочувствие (физическое и эмоциональное).

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