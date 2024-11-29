Жителей российского региона предупредили об опасности из-за падения фрагментов ракеты

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В четырех районах Якутии ожидается падение фрагментов ракеты «Союз-2-1а». Об опасности жителей региона предупредили в Министерстве по делам гражданской обороны (МинГО) Якутии, сообщение опубликовано на странице ведомства во «ВКонтакте».